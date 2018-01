Film svedese di Sjostrom a Seeyousound

(ANSA) - TORINO, 4 GEN - Sarà Ingeborg Holm, opera di Victor Sjostrom considerata il primo film realista della storia del cinema, ad aprire la quarta edizione di 'Seeyousound International Music Film Festival, che si terrà a Torino dal 26 gennaio al 4 febbraio.

L'opera svedese, film muto del 1913, sarà musicata dal vivo da un ensemble di artisti poliedrici in occasione dell'inaugurazione il 26 gennaio al Cinema Massimo, organizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema.

A dare suono alla pellicola saranno il chitarrista Corrado Nuccini, cantante e fondatore della band Giardini di Mirò, il cantautore e produttore Iosonouncane, ex membro degli Adharma, ed Enrico Gabrielli, polistrumentista, compositore e membro di diversi gruppi. "L'intenzione - spiega Nuccini - è portare in scena una trama musicale che renda giustizia alla bruciante attualità del social drama di Sjostrom, che racconta la caduta in povertà di una famiglia e del dolore che questo porta a tutti i suoi componenti".