Evade e guida senza patente, arrestato

(ANSA) - TORINO, 4 GEN - Evade dalla detenzione domiciliare e si mette alla guida di un'auto senza avere la patente. Un torinese di 20 anni è stato arrestato dalla guardia di finanza, a Torino, dopo un breve inseguimento nel quartiere Lucento.

Quando ha visto la pattuglia ha invertito la direzione di marcia e ha accelerato, destando così i sospetti dell'equipaggio.

Il giovane - che ha alle spalle una condanna per una serie rapine - ha spiegato finanzieri che, essendo in preda a forti dolori, aveva preso la vettura di una parente, ad insaputa di lei, per andare in ospedale. Una versione giudicata poco credibile: si è persino rifiutato di salire sull'ambulanza che era stata chiamata dagli stessi militari.

Oltre all'inasprimento della misura restrittiva lo attendono sanzioni - per le violazioni al codice della strada - che possono arrivare a 15 mila euro. L'automobile è stata sequestrata.