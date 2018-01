Strade, nel Cuneese 58 morti nel 2017

(ANSA) - CUNEO, 3 GEN - Sono state 58 le persone morte nel 2017 per incidenti stradali avvenuti nel Cuneese. Il dato è dell'Ufficio stampa della Provincia: l'ente precisa che si tratta di una stima "parziale". Nel 2016 i morti erano stati 33, mentre nel 2015 erano stati 55.

"L'andamento altalenante degli ultimi anni - si legge nel comunicato - sembra confermare il permanere del problema della sicurezza stradale nella provincia Granda, un territorio che per estensione, mancanza di grandi vie di comunicazione ed autostrade, distanza tra i centri abitati e morfologia".

"Tra i 58 morti relativi al 2017 la maggior parte - viene spiegato - riguarda persone che viaggiavano in auto o moto, ma alcuni casi hanno coinvolto anche pedoni e ciclisti. Gli incidenti sono avvenuti soprattutto di giorno e per spostamenti lavorativi, ma anche all'imbrunire quando cala la visibilità o nella tarda notte". "Prevenzione, controlli e prudenza - è la conclusione - restano gli strumenti principali per combattere il fenomeno".