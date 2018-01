Saldi, cauto ottimismo dei commercianti

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - Ogni famiglia torinese spenderà per i saldi 200-250 euro. La previsione trova concordi Ascom-Confcommercio e Fismo-Confesercenti, l'associazione dei commercianti di abbigliamento, a due giorni dall'avvio della stagione invernale che si protrarrà per 8 settimane. Le associazioni dei commercianti prevedono affari in linea o in leggera ascesa rispetto allo scorso anno, con le calzature al primo posto delle preferenze (28%) nell'abbigliamento.

Parteciperanno ai saldi oltre il 90% dei quasi 2000 negozi di abbigliamento torinesi, e il 50% dei consumatori, secondo le previsioni di Confesercenti. Ma c'è anche un altro 40% che valuterà le occasioni di risparmio prima di decidere.

"Nonostante il clima di incertezza per una ripresa ancora troppo debole e gli aumenti di fine anno - rimarca la presidente dell'Ascom di Torino, Maria Luisa Coppa - gli operatori commerciali sono pronti. Si prevede un aumento dal 2% al 5% dei volumi sopratutto nel centro e nelle zone a vocazione turistica e vocazione della città".