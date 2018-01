Luca Bono, l'Illusionista, 21 repliche

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - Sta battendo tutti i record con un'infilata di tutto esaurito ad oltranza il nuovo spettacolo di Luca Bono, 'L'illusionista', regia di Arturo Brachetti, in scena fino al 7 gennaio alla Casa Teatro Ragazzi di Torino. Le date dell'1, 2 e 3 sono state aggiunte, ma molti sono gli spettatori rimasti esclusi. Un successo che forse ha stupito lo stesso Bono, 25 anni, enfant prodige della magia in chiave contemporanea, aiutato anche dalla regia dell'amico Brachetti, da una tournee straordinaria, 450 date in Canada in due anni, con oltre 400.000 spettatori e dalle 13 puntate televisive di Vuuaalà! Che Magia! (attualmente su Boing tutti i venerdì sera).

Lo spettacolo è un one man show, visto fino ad oggi da 6.000 persone in 21 repliche, ricco di giochi di magie, illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, manipolazioni di oggetti, close up, numeri di mentalismo e apparizioni spettacolari. Il tutto condito da una disarmante semplicità che fa sembrare anche le magie più sorprendenti dei gesti quasi 'normali'.