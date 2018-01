In auto a zig zag, fermato da Gdf

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - Procedeva a zig zag, urtando le automobili parcheggiate ai margini della strada, e quando una pattuglia della Guardia di Finanza gli ha intimato l'alt si è dato alla fuga. La notte brava di un torinese di 20 anni, tra il Lingotto e Santa Rita, è terminata con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Il giovane, nel tentativo di seminare i militari, che nel frattempo avevano ricevuto il supporto di altri equipaggi del Gruppo Torino delle Fiamme Gialle, si è infilato in un cortile e la sua Audi è rimasta incastrata sotto una barra di ferro. E' scappato a piedi, ma è stato raggiunto in pochi minuti.

Per estrarre la vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.