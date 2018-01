Fiamme vicino autostrada A7, danni

(ANSA) - ARQUATA SCRIVIA (ALESSANDRIA), 3 GEN - Sono stati numerosi gli automobilisti di passaggio sull'autostrada Milano-Genova a chiamare nella notte i vigili del fuoco per un vistoso incendio che si era sviluppato nella zona di Arquata Scrivia. Ad andare in fiamme, per cause ancora da accertare, una baracca in località Varisella. Sul posto si sono portate le squadre del distaccamento di Novi Ligure con il supporto dell'autobotte dal comando centrale di Alessandria. Il rogo ha danneggiato un ricovero attrezzi, un'auto parcheggiata nel cortile e un container contenente materiale edile di scarto.