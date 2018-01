'Fate incantatrici' aprono a Bistagno

(ANSA) - BISTAGNO (ALESSANDRIA), 3 GEN - 'Le fate incantatrici' di Quizzy Teatro apriranno, sabato 6 gennaio dalle 17 nel Teatro Soms, il cartellone di gennaio di 'Bistagno in Palcoscenico', organizzato con il sostegno di Fondazione Piemonte dal Vivo, Corto Circuito Piemonte, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Regione Piemonte, in collaborazione con Associazione culturale Stella Nova, Soms e Comune di Bistagno. Uno spettacolo per tutta la famiglia, che Laura Formenti (Fiordizucca) e Monica Massone (Eufrasia) dedicano "a chi ancora sa viaggiare con la fantasia al racconto di fiabe, favole, miti e leggende delle nostre terre".

Con più di 200 repliche all'attivo, 'Le fate incantatrici' è un mix tra commedia dell'arte, teatro comico e cabaret; vero punto di forza, però, la costante interazione con lo spettatore, chiamato a intervenire direttamente nella storia.