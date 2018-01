Pomaretto a concorso mondiale per fiori

(ANSA) - TORINO, 2 GEN - Nel 2018 sarà Pomaretto, piccolo borgo in Val Chisone all'imbocco della Valle Germanasca, a rappresentare l'Italia al concorso 'Communities in Bloom', la competizione mondiale dei Comuni fioriti.

Pomaretto ha partecipato dal 2010 al concorso nazionale 'Comuni Fioriti' promosso dall'Associazione Asproflor, con il patrocinio e il supporto organizzativo di Uncem, che vede la presenza di oltre 150 Comuni. E nel 2017 ha vinto la medaglia d'argento al concorso 'Entente Florale Europe'. "Il 2018 - dice il sindaco Danilo Breusa - sarà un anno impegnativo per presentare il nostro Comune al meglio, mantenendo lo spirito che ci ha contraddistinto finora: coinvolgimento dei cittadini e impegno da parte dell'amministrazione, senza disperdere risorse finanziarie".

"Pomaretto - aggiunge il vicepresidente Uncem Marco Bussone - ha bisogno del sostegno dell'intera valle e della sua Unione montana. Nei prossimi giorni presenteremo la candidatura al presidente della Regione, Chiamparino, e alla Giunta regionale".