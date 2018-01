Droga al terminal bus, presi corrieri

(ANSA) - TORINO, 2 GEN - Droga al terminal degli autobus a Torino, in corso Vittorio Emanuele. L'ha trovata, nei bagagli di due giovani nigeriani appena arrivata da Roma, la Guardia di Finanza. I corrieri trasportavano 8 chili di marijuana, nascosti in uno zaino a tracolla e in un borsone. Sonno stati arrestati un ventottenne senza fissa dimora, e un giovane di 22 anni, residente nel sud Italia.

Alla vista delle Unità Cinofile del Gruppo Torino della Gdf, i due giovani hanno tentato di dissimulare ogni segno di nervosismo. Ma l'odore della sostanza, ben occultata in 5 involucri di cellophane, non è sfuggito al fiuto dei cani addestrati.

Il sequestro è avvenuto nell'ambito dell'intensificazione dei controlli della Gdf, nelle festività natalizie, nelle 'aree di transito' cittadine, come stazioni ferroviarie, metropolitane e terminal autobus.