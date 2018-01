Bomba carta, atto intimidatorio a donna

(ANSA) - TORINO, 2 GEN - La bomba carta esplosa la notte scorsa in via Sagra di San Michele, a Torino, sarebbe un atto intimidatorio rivolto a un donna che abita nel quartiere.

L'ordigno è stato messo e acceso proprio sulla sua Mercedes, parcheggiata in strada nelle vicinanze della sede della Fiom-Cgil. Nei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza dell'edificio si vede una persona incappucciata che lascia la bomba sull'auto e scappa a bordo di un'altra vettura.

Sul caso indaga la Digos.