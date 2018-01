Allegri, vietato sbagliare prima sosta

(ANSA) - TORINO, 2 GEN - "Domani e sabato non possiamo sbagliare, altrimenti buttiamo via tutto quello che abbiamo fatto finora". Massimiliano Allegri chiede due vittorie alla Juventus prima della pausa di gennaio: "Contro il Torino dobbiamo prendere la qualificazione in Coppa Italia, sabato a Cagliari i tre punti - ha spiegato il tecnico bianconero -. Fino alla settima di campionato abbiamo delle partite che non possiamo sbagliare, per andare avanti in Coppa Italia e per non perdere punti dal Napoli o cercare con le vittorie di superarlo.

Dall'ottava giornata in poi si decide il campionato. Dovremo restare attaccati, perchè poi recuperare diventa difficile, visto che la quota scudetto è al momento 96 punti".