Allegri, non ci servono rinforzi

(ANSA) - TORINO, 2 GEN - Pjaca in partenza in prestito, nessun giocatore in arrivo a gennaio. Per Massimiliano Allegri la linea della Juventus non lascia aperta la porta a colpi di scena. "La società ha fatto bene e la rosa è di alta qualità. Il direttore (Marotta, ndr) è stato chiaro - dice il tecnico bianconero a proposito del mercato. In squadra ci sono 21-22 giocatori, di più mi metterebbero casino in testa - scherza - L'importante è abbassare la tensione perché il rischio è dietro l'angolo".

In uscita Pjaca: "Marko ha bisogno di giocare - conferma Allegri - l'infortunio ha fermato momentaneamente il suo percorso di crescita, ha bisogno di continuità per recuperare le migliori condizioni". La destinazione più probabile per il giovane attaccante croato è, al momento, lo Schalke 04.