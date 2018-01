Rapina con ostaggio nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 1 GEN - E' entrato in un'edicola, ha afferrato una cliente alle spalle puntandole al collo un paio di forbici e ha intimato alla titolare del negozio di dargli del denaro. Il rapinatore si è dato alla fuga su un'auto ma è stato individuato e fermato dai carabinieri in un'area di servizio della tangenziale Torino-Pinerolo. Il colpo è stato commesso ieri a Scalenghe (Torino). L'ostaggio era una donna di 45 anni che si trovava in edicola con la figlia di dieci.

L'arrestato è un italiano di 23 anni residente a None (Torino). Poco prima aveva tentato di rapinare un bar in frazione Viotto di Scalenghe minacciando la barista ma l'intervento di alcune persone lo aveva fatto desistere.