Capodanno a Torino, un ferito in piazza

(ANSA) - TORINO, 1 GEN - Un giovane è rimasto ferito a Torino nella notte di San Silvestro. E' successo in piazza Castello, dove si erano riversate centinaia di persone per festeggiare.

Secondo le prime ricostruzioni del fatto, il ragazzo ha raccolto dal selciato un petardo che gli è esploso fra le mani. E' stato portato in ospedale da un'ambulanza del servizio 118. Sul posto è intervenuta la polizia.