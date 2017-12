Arcivescovo,p.za San Carlo ferita aperta

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - La tragedia di piazza San Carlo "resta una ferita ancora aperta nel cuore della città e dei suoi abitanti, con conseguenze di morte e feriti tuttora esistenti e che ne portano il peso". L'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ricorda i fatti dello scorso 3 giugno nell'omelia per il Te Deum a conclusione dell'anno civile nella Chiesa della Consolata.

"La magistratura sta facendo la sua parte per quanto riguarda le responsabilità dell'accaduto - ricorda monsignor Nosiglia -, ma conta molto anche la presa in carico da parte di tutti i cittadini dell'impegno di vivere la propria appartenenza alla città non solo come un grande contenitore di persone indifferenti ed estranee l'uno dall'altro, ma come una comunità in stile famigliare in cui ciascuno sa di dover contribuire anche con i suoi comportamenti individuali al bene comune di tutti".