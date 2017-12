Tanica di benzina nel centro di Torino

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Una tanica di benzina da cinque litri è stata trovata dai carabinieri la scorsa notte nel centro di Torino, in via dell'Arsenale, davanti alla sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro. Gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Torino l'hanno rimossa.

Non è stato necessario farla brillare. Secondo gli investigatori, la tanica potrebbe essere stata dimenticata da qualcuno.