'Pareggite' Toro, solo 0-0 col Genoa

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Il Torino pareggia 0-0 contro il Genoa e rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria casalinga, che manca ormai da due mesi. Privo di otto giocatori, tra cui i titolarissimi Belotti, Ljajic, Ansaldi, Barreca e Lyanco, i granata hanno disputato una buona prova, alla quale è mancata soltanto il gol. Ad impedirglielo le parate di Perin e il salvataggio a porta vuota di Izzo su Niang, autore di una prova finalmente convincente come punta centrale al posto del Gallo infortunato.

Ai rossoblu, un solo tiro in porta contro i dieci dei padroni di casa, va comunque dato il merito di aver difeso lo 0-0 con ordine e determinazione. Con Ballardini in panchina il Genoa ha ritrovato la solidità che non aveva avuto nella prima parte della stagione; se saprà ritrovare anche il gol avrà di sicuro risolto i suoi problemi di classifica.