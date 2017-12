Frana a Mondovì, sopralluogo tecnici

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Sopralluogo dei tecnici della provincia di Cuneo a Mondovì per stabilire le cause della frana che ieri ha colpito il versante nord-ovest della collina di Piazza. Per sicurezza una ordinanza ha disposto lo sgombero e il divieto di accesso all'Istituto Alberghiero 'G.Giolitti', alla palestra di Metavia e alle abitazioni sottostanti. La frana ha sfondato un muro della palestra e reso inagibile una ventina di classi.

Una riunione è stata convocata per mercoledì, in Comune, per verificare la disponibilità di sedi alternative per le lezioni e per definire le modifiche agli itinerari del trasporto pubblico.

"La situazione produrrà inevitabili disagi a studenti e docenti - commentano il sindaco e l'assessore all'Istruzione di Mondovì, Paolo Adriano e Luca Robaldo -. Stiamo lavorando alacremente per favorire un ritorno alla normalità in tempi il più possibile brevi".