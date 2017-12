Ennova assume 500 tecnici specializzati

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Ennova, da poco sbarcata sulla piattaforma Elite, cerca 500 tecnici specializzati in tutta Italia. Il piano di assunzioni dell'azienda, che è nata nel 2011 nell'incubatore I3 del Politecnico di Torino e oggi ha un fatturato di oltre 30 milioni di euro, rientra nell'ambito di un innovativo progetto di assistenza per le imprese che vogliono affrontare la Digital Transformation.

Grazie a una piattaforma tecnologica declinata su una macchina operativa di natura industriale - oltre 4 milioni di interventi all'anno - i tecnici di Ennova sono in grado di intervenire sulla rete e su tutti i dispositivi digitali del cliente.

"Il nostro piano di sviluppo - spiega Giuliano Montebove, direttore Risorse Umane di Ennova - prevede l'inserimento nei prossimi mesi di 500 tecnici per completare l'organico.

Cerchiamo candidati per le attività legate agli impianti di telecomunicazione dei clienti consumer e business, dall'installazione alla configurazione delle reti, all'assistenza tecnica dei dispositivi digitali".