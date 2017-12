Droga capodanno in auto, preso albanese

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Oltre un chilo e mezzo di eroina, probabilmente destinata allo spaccio di Capodanno, è stato sequestrato a Torino dal commissariato Barriera Milano. Un albanese di 37 anni è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti sono stati insospettiti dalla macchina dell'uomo, parcheggiata in via Breglio, da cui proveniva un fortissimo odore di acetone. Durante la perquisizione, sono stati trovati panetti di droga nascosti dietro la tappezzeria del bagagliaio e, dagli accertamenti, l'auto è risultata di un cittadino italiano intestatario di oltre 340 veicoli. Su quest'ultimo sono in corso ulteriori verifiche.