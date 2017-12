Capodanno Torino, Cristicchi Storm Bolle

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Torino non avrà il Capodanno in piazza San Carlo, ma per festeggiare l'arrivo del nuovo anno la Città ha messo a punto un programma 'alternativo'. Gli appuntamenti sono due. Al PalaAlpitour si ballerà dalle 21 alle 4: ospiti di punta Simone Cristicchi e Andrea Mingardi, preceduti da Luca Morino, Giorgio Conte e Daniele Lucca, che interpreteranno brani celebri di Giro Farassino e da Perturbazione, Federico Sirianni, Chiara Civello e la Banda di Collegno, che proporranno le più note canzoni di Fred Buscaglione. Ci saranno i dj di Radio Montecarlo che segue in diretta il capodanno torinese.

L'altra festa all'aperto è allo Spazio 211, nel quartiere di Barriera Milano, dove si svolgono da qualche anno festival musicali: la star più attesa è Samuel Storm, protagonista dell'ultimo X Factor; sul palco anche Max Gallo, Gheri, Flo e The Sweet Life Society, unica band italiana ad avere partecipato tre volte al Festival di Glastonbury. L'ingesso è gratuito.

In centro ciascun locale organizzerà il suo brindisi, ma si potrà ballare anche sul tram musicale di Gtt, lo Smatrams #STS Capodanno, con i dj Morciano del Jazz Club e Grano di Outcast.

Molto ricco il programma nei teatri: al Regio ultima replica del Gala di Roberto Bolle and Friends, mentre alle 22 al Musichall di Arturo Brachetti andrà in scena il Gran Varietà e al Carignano si aspetta il nuovo anno con il giallo di Agatha Christie Dieci piccoli indiani. Anche al Teatro Erba sarà protagonista la maestra del giallo con Assassinio sul Nilo.

All'insegna dell'illusionismo e delle acrobazie lo spettacolo di Luca Bono al Circolo Amici della Magia e il 'Christmas Show' di Vertigo al teatro Le Serre di Grugliasco.