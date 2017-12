Capodanno, concerto Elisa ad Asti

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Capodanno targato Collisioni ad Asti. Il festival agrirock che d'estate anima le colline di Barolo, nelle Langhe, organizza un brindisi all'anno nuovo all'insegna della grande musica, con le bollicine dolci piemontesi e il nuovo Asti Secco Docg. A traghettare nel 2018 i partecipanti sarà Elisa, in concerto sul palco di piazza Alfieri.

L'evento è organizzato per il Consorzio dell'Asti Docg e per il Comune di Asti. Dopo l'emozionante concerto del 2014 e l'incontro di quest'anno con il pubblico di Barolo, Elisa torna a suonare a Collisioni per festeggiare insieme il nuovo anno e i suoi 20 anni di straordinaria carriera, 23 dischi di platino, un disco di diamante, sei dischi d'oro, oltre 2,5 milioni di copie vendute. Autrice di brani straordinari e indimenticabili come Luce (Tramonti a nord est), Then Comes The Sun, L'anima vola, Elisa ha conquistato il cuore di milioni di fan in Italia e non solo grazie al suo talento, alla sua grazia e sensibilità.