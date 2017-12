Botti illegali, un arresto ad Asti

(ANSA) - ASTI, 30 DIC - Settanta chili di botti illegali sono stati scoperti nel magazzino di un negozio di Asti. Il titolare dell'esercizio commerciale, situato in corso Casale, è stato arrestato dai carabinieri, che hanno sequestrato venti 'torte' per fuochi d'artificio, 360 petardi magnum e 120 'cipolle', classificate come ordigni esplosivi artigianali. Saranno messi in sicurezza dal nucleo antisabotaggio di Torino.