Bloccato da neve, salvo escursionista

(ANSA) - BOGNANCO (VCO), 30 DIC - Un escursionista è stato tratto in salvo dal soccorso alpino in valle Bognanco, una laterale dell'Ossola. L'uomo s'era trovato in difficoltà all'alpe Monscera, a circa 2 mila metri. Era rimasto intrappolato dalla forte nevicata della notte. Una squadra di sciatori del Cnsa - l'elicottero non poteva decollare per la nebbia - lo ha raggiunto e riportato a valle, sano e salvo poco prima di mezzogiorno.