Pmi Torino, bene 2017 e ottimismo 2018

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - Per le piccole e medie imprese torinesi il 2017 si chiude bene, mentre per il 2018 le previsioni sono all'insegna dell'ottimismo. Sono in ripresa gli investimenti e il mercato del lavoro è stabile, il ricorso agli ammortizzatori sociali è inferiore al 10% dei casi. E' la sintesi dei risultati della consueta indagine congiunturale sullo stato di salute delle pmi di Torino rilevato dall'Ufficio Studi di Api. L'indagine ha preso in considerazione il secondo semestre 2017 e le previsioni per i primi sei mesi del 2018.

"I numeri ci restituiscono una fotografia positiva del nostro settore", commenta il presidente di Api, Corrado Alberto, che tuttavia ammonisce: "E' evidente che non bisogna abbassare la guardia. Il miglioramento della situazione non risolve tutti i problemi aperti e soprattutto non deve far pensare che ormai la strada della ripresa e dello sviluppo sia stata definitivamente imboccata".