Megadyne compra spagnola Ave e punta alla Borsa

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - Megadyne SpA, società torinese controllata dal fondo Astorg Partners e dalla Famiglia Tadolini leader mondiale nel settore delle cinghie di trasmissioni potenza e nastri trasportatori, ha perfezionato oggi l'acquisizione del Gruppo spagnolo Ave, attivo nella produzione di nastri modulari in materiale plastico ed acciaio.

L'operazione, conclusa oggi in Spagna, fa seguito ad altre tre acquisizioni realizzate nel 2017 - Sacif, Megabelt e Cimexa - per un valore complessivo superiore ai 40 milioni di euro.

Le acquisizioni rientrano in un piano di sviluppo strategico, volto all'ampliamento della propria gamma prodotto e all'apertura verso nuovi mercati. L'amministratore delegato di Megadyne, Giorgio Tadolini, prevede entro il 2020 il raggiungimento di un fatturato consolidato di 700 milioni di euro e la successiva quotazione del gruppo sul mercato.