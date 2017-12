Frana a Mondovì, sfondato muro palestra

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 29 DIC - Una frana di grandi dimensioni si è staccata a Mondovì, lungo la strada che conduce alla parte alta della cittadina in provincia di Cuneo. Partita dall'ingresso carraio dell'istituto alberghiero, ha sfondato un muro della palestra sottostante, danneggiando anche la condotta del gas e i tubi dell'acquedotto.

Per motivi di sicurezza le forze dell'ordine, intervenute sul posto, hanno sgomberato il vicino Istituto per ragionieri Baruffi facendo uscire il personale da una entrata secondaria.

Interrotta la circolazione stradale, si sta valutando lo sgombero delle case a valle della palestra.

Sul posto stanno operando vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici del Comune.