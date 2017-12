Capodanno Torino, ecco modalità ingresso feste città

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - Per la serata al Pala Alpitour - ospiti, tra gli altri, Simone Cristicchi, Andrea Mingardi e i dj di Radio Monte Carlo - i biglietti costano 3 euro e sono in vendita sul sito internet www.ticketone.it e nei punti vendita TicketOne. Domenica possono essere acquistati alla biglietteria del Pala Alpitour dalle 20. L'incasso sarà devoluto in beneficenza. L'ingresso alla festa all'aperto organizzata allo Spazio 211 di via Cigna - con Samuel Storm protagonista dell'ultima edizione di X Factor, Max Gallo e la Torino Jazz City Band, la chitarra acustica di Gheri, la voce della napoletana Flo e la musica della band The Sweet Life Society - è gratuito, ma per entrare occorre presentare un biglietto che può essere ritirato presso l'InformaCittà (piazza Palazzo di Città 9/a), nei punti informativi di Turismo Torino (piazza Castello angolo via Garibaldi, piazza Carlo Felice di fronte alla stazione Porta Nuova, via Montebello angolo via Verdi) e presso Spazio 211 la sera dell'evento, a partire dalle ore 20. Per lo "Smartrams - #STS9_Capodanno" - che attraversa la città da piazza Derna a piazzale Caio Mario con la musica di dj Morciano (Jazz Club) & Grano (Outcast), i visual di High Files e l'allestimento fotografico di Emanuele Basile - è consigliata la prenotazione al costo di 1,50 euro su EventBrite all'indirizzo https://bitly.com/2DQI3Nr. (ANSA).