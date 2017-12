Aggredita da pit-bull, donna ferita

Ferita ad un braccio per difendere il proprio cagnolino da un pit-bull aggressivo. Se la caverà con qualche giorno di prognosi la 32enne di Chivasso finita in ospedale morsa da un molosso in via Montegrappa. Il pit-bull, scappato da un giardino, si era avvicinato minaccioso al meticcio della ragazza che lo ha subito preso in braccio per evitare guai. Il pit-bull, incustodito, l'ha così aggredita sul marciapiede. La polizia municipale ha poi rintracciato il padrone del cane e lo ha multato per malgoverno di animali.