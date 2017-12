Vertenza Gtt, Comune-Regione collaborano

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Comune di Torino e Regione Piemonte sono pronte a fare la loro parte e a non far mancare il proprio sostegno a Gtt se il piano dimostrerà di avere la sostenibilità finanziaria e sarà approvato dal Cda dell'azienda di trasporto pubblico torinese. È quanto emerso dall'incontro, oggi pomeriggio, tra la sindaca Chiara Appendino e il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. Un colloquio di circa mezz'ora secondo quanto appreso all'insegna della collaborazione istituzionale, svoltosi a Palazzo Civico in un clima definito dalle parti sereno e senza alcuna frizione fra i due enti.