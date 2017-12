Teatro Carignano, Capodanno con Christie

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Spopola al Teatro Carignano il capolavoro della suspance di Agatha Christie ‘Dieci piccoli indiani... E non rimase nessuno!’, nella traduzione di Edoardo Erba, con la regia dello spagnolo Ricard Reguant. Pubblicato nel 1939 in Inghilterra, è tra i romanzi più letti al mondo e il thriller più venduto in assoluto.

Il 31 dicembre al Teatro Carignano sarà possibile festeggiare il Capodanno: ‘Dieci piccoli indiani’ andrà in scena alle 20.30 (recita fuori abbonamento) e al termine è previsto un brindisi nella caffetteria Lavazza e nel foyer del Teatro.

Lo spettacolo - che sarà replicato fino a lunedì primo gennaio, ospite della Stagione del Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale - è interpretato da Giulia Morgani, Tommaso Minniti, Caterina Misasi, Pietro Bontempo, Leonardo Sbragia, Mattia Sbragia, Ivana Monti, Luciano Virgilio, Alarico Salaroli, Carlo Simoni. Il progetto scenico è di Gianluca Ramazzotti e Ricard Reguant, le scene di Alessandro Chiti e i costumi di Adele Bargilli.