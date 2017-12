Fumo da braciere, morto e ferito grave

(ANSA) - ALESSANDRIA, 28 DIC - Un nigeriano di 25 anni è morto e la sua compagna di 33 anni è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Acqui Terme, nell'Alessandrino, per quella che al momento sembra essere una intossicazione da monossido di carbonio. La tragedia, sulla quale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, in una casa di via Barisone in costruzione e ancora priva dell'impianto di riscaldamento. A sprigionare il monossido sarebbe stato, secondo le prime informazioni un braciere accesso dentro un bidone di fortuna.

A dare l'allarme è stata la donna, questa mattina, quando si è accorta che il compagno accanto a lei non le rispondeva. Sul posto, con i carabinieri e il 118, sono intervenuti i vigili del fuoco. Ricoverata all'ospedale monsignor Galliano, la donna potrebbe essere trasferita in camera iperbarica a Torino. I carabinieri stanno indagato per capire come mai la coppia, che risiede ad Alessandria, abbia trascorso la notte in quella casa.