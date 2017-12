Fondazione Torino Musei vede sindacati

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Ha preso il via alle 11 l'incontro fra i vertici della Fondazione Torino Musei, sindacati e Rsu in cui viene illustrato e discusso il piano di riduzione del personale presentato dall'ente. All'incontro sono presenti Cgil, Uil e Rsu dei lavoratori, mentre davanti alla sede della Fondazione, dove si sta svolgendo il vertice, è in corso un presidio che più tardi si sposterà sotto il Comune.

Il piano riguarda 28 esuberi di dipendenti di Borgo Medievale, fototeca e biblioteca della Gam e 3 distaccati al Museo della Resistenza. Per 5 di loro, ex dipendenti comunali, è già stata avviata la procedura di reintegro a Palazzo Civico.

Per domani mattina è in programma anche una commissione consiliare in cui verrà nuovamente audito il presidente della Fondazione Maurizio Cibrario, che dovrà relazionare sull'incontro di oggi.

Intanto ha già superato le 22 mila 500 firme la petizione online lanciata per chiedere il ritiro dei licenziamenti.