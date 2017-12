Fondazione Musei,dipendenti s'incatenano

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Incatenati alla cancellata del monumento al Conte Verde con, a terra, 28 sagome disegnate su cartelloni neri con la scritta "licenziato" a simboleggiare i 28 dipendenti in esubero. E' la protesta, davanti a Palazzo Civico, dei lavoratori della Fondazione Torino Musei contro il piano di riduzione del personale, ribadito oggi dall'ente ai rappresentanti sindacali. "La protesta continua perché non abbiamo avuto risposte e finché non ci saranno soluzioni concrete", dicono i lavoratori che sono stati raggiunti dall'assessora alla Cultura della Città, Francesca Leon.

Per chi protesta niente di più che "un incontro di cortesia.

Siamo nella situazione paradossale - dicono - in cui noi dobbiamo rassicurare loro che faremo i bravi". Il presidio davanti al Comune è stato sciolto in attesa della commissione di domani in cui è prevista una nuova audizione del presidente della Fondazione Maurizio Cibrario. Intanto nel pomeriggio la Fondazione dovrebbe approvare il bilancio consuntivo 2016 con il piano di riduzione.