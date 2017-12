Cantiere fermo per recuperare serpenti

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Il servizio di tutela della fauna della Città metropolitana di Torino ha recuperato a Brandizzo, nel centro sportivo comunale, numerosi serpenti della specie biacco, molto diffusi nelle campagne e lunghi fino a 180 centimetri. I biacchi si erano infilati in un anfratto sotterraneo dove si sarebbero dovuti svolgere dei lavori per la posa di tubature.

Gli operai, alla vista dei serpenti, hanno chiesto aiuto bloccando il cantiere. I biacchi, che appartengono a una specie protetta e sono molto utili come derattizzatori naturali, sono stati catturati dagli esperti della Città metropolitana e portati in un luogo sicuro dove la temperatura non scende sotto lo zero.