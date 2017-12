Biraghi apre store in piazza San Carlo

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Biraghi, l'azienda piemontese che produce formaggi, aprirà nei prossimi mesi uno store in piazza San Carlo, nei locali storici di Paissa. Il cantiere prenderà il via all'inizio del prossimo anno. Durante i lavori le vetrine saranno coperte con uno steccato che nel design riproduce quello che fino a ieri era l'allestimento visibile dai passanti.

L'impegno in questa iniziativa - sottolinea Biraghi - testimonia il forte legame dell'azienda con il territorio e la volontà di promuovere le produzioni di qualità del territorio.

Biraghi raccoglie e lavora circa 425.000 litri di latte al giorno per un totale di 155 milioni di litri l'anno. Negli stabilimenti di Cavallermaggiore vengono prodotte circa 310.000 forme di Gran Biraghi l'anno e circa 200.000 forme di gorgonzola Dop oltre a ricotta e burro.