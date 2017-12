Benatia,scudetto?Lotta a 3 ma noi avanti

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - "Per la corsa scudetto vedo tre, quattro squadre in lizza, ma ad aprile, quando arriveranno le partite importanti, sono certo che la Juve sarà davanti". La fiducia nei mezzi bianconeri traspare dalle parole di Medhi Benatia, difensore centrale della Juventus, una certezza nelle ultime partite. "Dobbiamo continuare così, perché se non si subiscono gol aumenta la fiducia - spiega il difensore in una intervista a Juventus Tv -, e con i giocatori che abbiamo possiamo segnare da un momento all'altro". Il centrale marocchino ha poi analizzato le potenzialità delle rivali per lo scudetto della Juventus: "Il Napoli sarà con noi fino alla fine, anche la Roma credo abbia qualcosa in più rispetto all'Inter, che rimane comunque una squadra solida. Saremo in tre, quattro squadre a giocarci lo scudetto".