Baby gang, sei denunciati a Torino

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Baby gang in azione a Torino, dove all'alba di Santo Stefano due persone sono state aggredite e rapinate in strada da sei giovani, tra cui tre minorenni. La polizia li ha identificati e denunciati per rapina e lesioni aggravate.

Le due aggressioni in corso Raffaello e in via Valperga. Nel primo caso ad essere preso di mira è stato un egiziano di 30 anni: la baby gang di Santo Stefano lo ha accusato di avere molestato una ragazza della banda e hanno iniziato a bastonarlo sulla testa per poi cercare di rubargli il cellulare. Contro l'uomo, che è riuscito a fuggire, è stato anche spruzzato dello spray al peperoncino.

Un'ora dopo la seconda aggressione ai danni di una 32enne, afferrata per i capelli e presa a calci e pugni per rubarle venti euro. La donna è stata medicata in ospedale.