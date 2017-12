Gtt, via confronto piano industriale

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - È in corso da circa un'ora l'incontro fra Gtt e i rappresentanti di Città e sindacati.

All'ordine del giorno il piano industriale dell'azienda del trasporto pubblico locale torinese. Il documento, che ha ricevuto la negative assurance dell'advisor esterno incaricato di verificarne la sostenibilità, dovrà poi essere approvato dall'assemblea dei soci.

In apertura è intervenuta anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha poi dovuto lasciare l'incontro per recarsi in consiglio metropolitano, fissato per questa mattina alle 10.

Presenti i vertici di Gtt, l'assessora ai Trasporti Maria Lapietra e i rappresentanti di tutte le sigle sindacali, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro, Faisa Cisal, Fast Confsal e Usb Lavoro Privato.