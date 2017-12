Chiamparino, Piemonte pronto a negoziare

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Anche la Regione Piemonte potrebbe presto avviare una negoziazione con lo Stato in materia di autonomia. Lo afferma il governatore Sergio Chiamparino nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno.

"Continuo a rifiutare la logica referendaria alla Maroni-Zaia, perché hanno un profilo politico che non è il nostro", ha però chiarito Chiamparino.

"Diverso è cercare di vedere se, una volta raggiunta la stabilità di bilancio, vi siano competenze che possono essere trasferite dallo Stato alle Regioni. Sono processi lunghi, ma credo - ha aggiunto Chiamparino - che a questo punto anche il Piemonte abbia le condizioni necessarie per sedersi al tavolo della negoziazione".