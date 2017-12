Monossido carbonio, famiglia in ospedale

(ANSA) - NOVARA, 26 GEN - Una famiglia di tre persone è rimasta intossicata da esalazioni di monossido di carbonio in un appartamento a Invorio (Novara) nel giorno di Natale. Sono stati portati in ospedale.

Nell'abitazione era presente un caminetto in funzione e un impianto di riscaldamento alimentato a metano, che è stato sigillato dall'ente distributore su richiesta dei vigili del fuoco.