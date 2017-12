Incendio nel Biellese, origine dolosa

(ANSA) - BIELLA, 26 DIC - Vigili del fuoco e volontari Aib in azione a Natale in Valle Cervo, sulle montagne biellesi, dove è divampato un incendio di probabile origine dolosa. L'area interessata è sulla Panoramica Zegna, in località Cascina Lunga, a circa 1.200 metri di quota. Le fiamme, appiccate in più punti, hanno divorato tre ettari di vegetazione.

I carabinieri stanno svolgendo le indagini.