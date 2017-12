Borsalino: Gelindo, colpa della statua?

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 DIC - "Detto fra noi, sembra quasi che quella statua abbia portato freddo". E' la battuta che nel 'Gelindo', la tradizionale commedia dialettale che ad Alessandria va in scena da 93 anni, ha riservato al caso della Borsalino, la casa produttrice di cappelli dichiarata fallita.

Il protagonista, che come consuetudine ha riassunto con ironia i fatti salienti dell'annata che sta per concludersi, ha fatto riferimento al "Cappellaio magico", installazione luminosa (inaugurata il 17 luglio) ispirata al fondatore della fabbrica, Giuseppe Borsalino.

Lo scultore, Marco Lodola, ha firmato anche 'Marengò', che ricorda Napoleone nella vittoriosa battaglia di Marengo contro gli austriaci. A questo proposito il Gelindo si è chiesto come mai "la città dedica un'opera d'arte a uno che è venuto qui solo per fare danni e non riesce a a intitolare una scuola a Umberto Eco". Un richiamo alle polemiche legate al mancato omaggio al professore alessandrino, studente del liceo classico Plana.