Borsalino, Alessandria arruola Eco

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 DIC - Umberto Eco che sfoggia un borsalino: anche il celebre accademico e scrittore, scomparso nel 2016, diventa testimonial della battaglia che ad Alessandria si sta conducendo per salvare la storica casa produttrice di cappelli dopo la sentenza di fallimento. Un ritratto del professore (che era nato nella città piemontese nel 1932) a firma dell'illustratrice Pia Taccone è apparso sulla pagina Facebook "Gli alessandrini per Borsalino", creata da Elisa Pasino.

A Felizzano (Alessandria) la tradizionale "camminata di Natale" organizzata dall'associazione Armonia & Movimento non ha dimenticato Borsalino: i partecipanti, muniti di cartello, hanno ribadito la loro vicinanza e solidarietà agli operai, augurando loro una soluzione positiva.