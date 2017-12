Auto fuori controllo,grave 19enne Torino

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - Un 19enne è ricoverato in prognosi riservata, all'ospedale San Giovanni Bosco, per le ferite riportare in un incidente stradale la scorsa notte a Torino. Il giovane ha perso il controllo della sua auto, una Renault Clio, all'altezza del cosiddetto curvone delle '100 Lire' e dopo aver abbattuto la segnaletica stradale si è schiantato contro il guardrail. Per consentire i soccorsi, e i rilievi del caso, il curvone è stato chiuso per un'ora e mezzo in direzione esterno città. La polizia municipale è alla ricerca di testimoni per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.