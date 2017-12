Spal Semplici soddisfatto per pari

(ANSA) - FERRARA, 23 DIC - L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, si dice soddisfatto dopo il pari in rimonta della sua squadra contro il Torino: "Grande reazione dopo il doppio svantaggio, commentiamo però ancora troppi errori. Lo sappiamo, il nostro campionato è questo e dobbiamo lottare fino alla fine". Sinisa Mihajlovic invece è dispiaciuto per il risultato che sta stretto alla sua squadra: "È brutto perdere punti così, sono due punti buttati e c'è rammarico. Spal arrembante ma l'abbiamo aiutata con i nostri errori". Sulla stessa linea Iago Falque, l'autore delle due reti che sembravano avere deciso la gara a favore degli ospiti: "C'è grande rammarico, non abbiamo saputo chiudere la gara".