Salvato lupo ferito in Valle di Susa

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - Scacciato dal branco, perché anziano, è stato investito da un'auto e, se non fosse stato soccorso dal servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino, probabilmente sarebbe morto. Un lupo è stato salvato dal Centro Animali Non Convenzionali della facoltà di Veterinaria di Torino, dove è stato sottoposto ad una riduzione chirurgica della frattura di un arto anteriore.

L'animale è stato recuperato nel comune di Borgone di Susa, località Costa, dove alcuni residenti lo avevano notato aggirarsi zoppicante.

Trattandosi di una specie selvatica che gode della massima tutela da parte dello Stato, l'auspicio della consigliera metropolitana delegata alla tutela della fauna e della flora, Elisa Pirro, è che l'animale si possa riprendere nel periodo delle festività per poi tornare sulle sue montagne.