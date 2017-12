Bardonecchia, nuova seggiovia a Jafferau

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - Nuova seggiovia a Bardonecchia, 'perla' delle montagne della Valle di Susa. L'impianto, realizzato con un investimento di 6,5 milioni di euro, è la grande novità della località per la stagione sciistica che grazie alle nevicate delle scorse settimane è partita sotto i migliori auspici. In poco più di 5 minuti, consente di raggiungere i 2.363 metri sullo Jafferau, percorrendo 1.607 metri per 433 metri di dislivello, migliorando la fruibilità di tutto il comprensorio.

La nuova seggiovia '6gigante' sostituisce la vecchia 'gigante'. La sua partenza è accanto alla stazione di arrivo della telecabina, con l'arrivo nel punto più alto dell'area del Plateau.

Realizzata con un importante contributo del Comune di Bardonecchia, la nuova seggiovia fa parte di un ampio progetto di riqualificazione dell'intera area dello Jafferau.