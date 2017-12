Smog: dietrofront a Torino, revocato stop ai diesel Euro 5

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Il Comune di Torino fa retromarcia e, dopo averlo annunciato, revoca per domani lo stop alle auto diesel Euro 5 "pur in presenza del perdurare della criticità dell'inquinamento atmosferico". La decisione, spiega l'amministrazione comunale, è stata presa "al fine di agevolare la mobilità dei grandi flussi di cittadini previsti in questi giorni di vigilia e coloro i quali debbono allontanarsi dalla città".

Per domani e dopodomani, vigilia di Natale, l'emergenza resta a livello arancione, che prevede lo stop ai veicoli diesel fino all'Euro 4. Limitazioni al traffico sospese a Natale e Santo Stefano, a causa della riduzione del servizio festivo di trasporto pubblico, il blocco ai diesel esteso fino all'Euro 5 scatterà dunque mercoledì 27 dicembre salvo un eventuale miglioramento dell'aria.(ANSA).